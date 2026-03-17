In Nigeria, almeno 23 persone sono morte e oltre cento sono rimaste ferite in un attacco a Maiduguri, nel nord-est del paese. L’attacco, uno tra i più sanguinosi nella storia recente della città, è stato condotto da gruppi legati a Boko Haram. La violenza ha coinvolto attentati suicidi e scontri armati che hanno colpito una zona già segnata da anni di problemi di sicurezza.

Un attacco che è tra i più sanguinosi nella storia recente di Maiduguri, nel nord-est della Nigeria, al centro delle violenze perpetrate dai jihadisti di Boko Haram. Almeno 23 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite a causa di attentati suicidi avvenuti lunedì sera nella città, secondo quanto riferito dalla polizia. Residenti e servizi di emergenza avevano precedentemente riferito all’Associated Press che tre esplosioni erano state segnalate in luoghi affollati di Maiduguri, capitale dello stato di Borno, tra cui un importante mercato e l’ingresso dell’ospedale universitario. “Purtroppo, un totale di 23 persone hanno perso la... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentati suicidi in Nigeria: 23 morti e oltre cento feriti. L’ombra degli islamisti di Boko Haram

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