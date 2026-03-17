Attacco con droni e razzi all’ambasciata statunitense a Baghdad | le immagini

Questa notte, l’ambasciata statunitense a Baghdad è stata attaccata con droni e razzi. Le immagini mostrano almeno un razzo che ha causato un'esplosione all’interno della sede diplomatica. Non sono stati segnalati danni o feriti, e l’attacco ha coinvolto più dispositivi. La situazione è sotto controllo mentre le autorità indagano sull’accaduto.

L’ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi questa notte, e almeno uno ha colpito la sede diplomatica provocando un’esplosione. Dall’ambasciata si è levata una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, come si vede in diversi video pubblicati sui social. In precedenza un altro drone aveva colpito un hotel della capitale irachena dove alloggiava anche personale italiano, che non è stato coinvolto nell’esplosione. Fonti della sicurezza irachena hanno descritto l’attacco di questa notte come il più intenso dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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