Il 28 febbraio un missile Tomahawk statunitense ha colpito una scuola elementare femminile nella città di Minab, in Iran, situata vicino allo Stretto di Hormuz. La decisione di attaccare è stata influenzata da una valutazione dell’intelligence statunitense, che successivamente si è rivelata errata. La notizia ha causato reazioni e discussioni a livello internazionale senza che siano stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sulle conseguenze immediate.

Lo scorso 28 febbraio, un missile Tomahawk di fabbricazione statunitense ha colpito la scuola elementare femminile Shajarah Tayyebeh, nella città iraniana di Minab, non lontana dallo Stretto di Hormuz. L’attacco è costato la vita a circa centosettanta persone, e quasi tutte le vittime erano le bambine che stavano seguendo le lezioni nell’edificio. Gli USA hanno immediatamente negato di essere i responsabili del raid, nonostante i video e le informazioni a disposizione abbiano sempre puntato in quella direzione. Com’è emerso nelle ultime ore, il tentativo di Donald Trump di attribuire all’ Iran il bombardamento proviene da una prima valutazione dell’intelligence americana che, inizialmente, suggeriva che il missile potesse essere iraniano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Attacco alla scuola di Minab: a spingere Trump a incolpare l’Iran sarebbe stata una valutazione errata dell’intelligence

Articoli correlati

Iran, l’attacco contro la scuola femminile di Minab che ha scatenato una carneficina sarebbe responsabilità degli Usa. Lo afferma la Reuters che cita un’inchiesta militare americanaUn’inchiesta militare americana, i cui contenuti sono stati pubblicati dalla Reuters, afferma che potrebbero essere stati proprio gli Stati Uniti di...

Iran sotto assedio, dopo l'attacco alla scuola femminile a Minab sale a 148 il numero delle vittimeÈ salito a 148 il bilancio dei morti nell’attacco israeliano contro una scuola primaria femminile nella città iraniana di Minab.

Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

Una selezione di notizie su Attacco alla scuola di Minab a spingere...

Temi più discussi: Probabile la responsabilità Usa nell’attacco alla scuola di Minab; Strage di bambine nella scuola di Minab: errore umano o intelligenza artificiale dietro il missile Tomahawk; Indagine sull’attacco mortale e illegale degli Usa contro una scuola in Iran; Iran, indagine del Pentagono conferma: La scuola di Minab colpita dagli Usa per un errore di mira.

Attacco alla scuola di Minab: a spingere Trump a incolpare l’Iran sarebbe stata una valutazione errata dell’intelligenceLo scorso 28 febbraio, un missile Tomahawk di fabbricazione statunitense ha colpito la scuola ... msn.com

Iran, è stato un missile Usa a colpire la scuola femminile di Minab?Il tycoon aveva accusato l'Iran di essere il responsabile della morte delle 160 studentesse della scuola ... tgcom24.mediaset.it

La nostra indagine sull’attacco illegale statunitense del 28 febbraio contro la scuola elementare Shajarah Tayyebeh, nella città iraniana di Minab, che ha ucciso 168 persone, tra le quali oltre 100 bambine e bambini, mostra come le autorità statunitensi non ab - facebook.com facebook

La strage della scuola di Minab. È questa la prima strage di Palantir x.com