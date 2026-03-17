Atri | Camilleri in scena segreti borghesi e nipote

Atri ospiterà il 20 marzo alle ore 21 uno spettacolo teatrale ispirato all’opera di Andrea Camilleri. La rappresentazione mette in scena segreti borghesi e la relazione tra un nonno e il nipote. La produzione teatrale porta in scena attori e scene che ricostruiscono i temi principali dell’autore siciliano. L’evento si svolgerà in un teatro locale, coinvolgendo il pubblico presente.

Lo spettacolo teatrale tratto dall’opera di Andrea Camilleri approderà a Atri il 20 marzo alle ore 21. La rappresentazione, inserita nel centenario dello scrittore, vede sul palco la nipote dell’autore e un cast selezionato. La produzione è curata da Alt Academy e Malalingua in collaborazione con il Fondo Andrea Camilleri. L’evento segna il quinto appuntamento della stagione di prosa diretta artisticamente da Pino Strabioli. Si tratta di un’opera che si distacca dalla narrativa siciliana tipica dello scrittore per ambientarsi in un contesto urbano borghese. Un ritorno alla memoria collettiva. Il testo originale pubblicato da Mondadori nel 2009 racconta di tre coppie di amici che si riuniscono per una serata abituale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atri: Camilleri in scena, segreti borghesi e nipote Articoli correlati Firenze, in scena ‘Il birraio di Preston’ di Andrea CamilleriFirenze, 26 gennaio 2026 - Dopo il successo riscosso nei principali teatri italiani, "Il birraio di Preston" prodotto da Marche Teatro approda a... Il mondo di Andrea Camilleri tra ironia e rivolta civile: va in scena 'Il birraio di Preston'Una storia di potere, identità e ribellione collettiva prende vita sul palcoscenico del Teatro Comunale di Ferrara con ‘Il birraio di Preston’ (nella...