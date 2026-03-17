Nel 2026, la programmazione sportiva si arricchisce con due grandi eventi di atletica leggera: i Mondiali Indoor e gli Europei. La trasmissione di questi appuntamenti sarà garantita in diretta TV, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le competizioni senza interruzioni. La decisione riguarda l'acquisizione dei diritti di trasmissione di entrambe le manifestazioni, che si svolgeranno rispettivamente nel corso dell'anno.

amplia la propria offerta sportiva acquisendo i diritti di trasmissione per due eventi fondamentali del calendario 2026: i Mondiali Indoor e gli Europei di Atletica Leggera. La prima manifestazione si svolgerà dal 20 al 22 marzo all’Arena Torun in Polonia, mentre la seconda appuntamento è fissato dal 10 al 16 agosto a Birmingham nel Regno Unito. Questa mossa strategica consolida la copertura dei principali circuiti internazionali già presenti sul palinsesto, dalla Wanda Diamond League al World Athletics Continental Tour Gold. La decisione non rappresenta un semplice acquisto di diritti, ma una scelta editoriale mirata a valorizzare il talento italiano su scala globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atletica 2026: Mondiali Indoor ed Europei in diretta TV

Articoli correlati

Atletica 2026, Mondiali indoor Torun ed Europei Birmingham su Sky e NOWSky acquisisce i diritti di Mondiali indoor di Torun ed Europei di Birmingham 2026: attesi Furlani, Battocletti e Dosso.

Atletica: Europei e Mondiali indoor 2026 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWSky Sport rafforza la propria offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali...

Sara Curtis abbatte il record italiano di Federica Pellegrini | Europei di Nuoto in vasca corta 2025

Approfondimenti e contenuti su Mondiali Indoor

Temi più discussi: Campionati del mondo di atletica indoor 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Italia ai Mondiali di Atletica indoor 2026: i 26 convocati per Torun. Doualla da record; Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming.

Mondiali indoor atletica 2026: gli italiani nelle prime 10 posizioni nelle liste stagionali. Dosso, Fabbri e Furlani volanoL'Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Diversi ... oasport.it

Sky acquista i diritti dei Mondiali Indoor e degli Europei di Atletica LeggeraSky ha acquisito i diritti 2026 dei Mondiali di Atletica Indoor, dal 20 al 22 marzo, e degli Europei di Atletica Leggera, dal 10 al 16 agosto ... davidemaggio.it

L’Italia brilla ai Mondiali indoor di tiro alla fune 2026 La spedizione azzurra a Taipei si chiude con un bilancio straordinario: 1 argento 3 bronzi Il miglior risultato arriva nella categoria 640kg Senior Uomini, con un secondo posto conquistato alle spall - facebook.com facebook

Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estate #SkySport x.com