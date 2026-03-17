L’INPS ha annunciato che i pagamenti dell’assegno unico 2026 con importi aggiornati saranno effettuati a partire dal 18 marzo. La misura si conferma anche quest’anno come un aiuto importante per le famiglie con figli a carico, con importi rivisti rispetto al passato. La novità riguarda quindi le date di erogazione e i valori riconosciuti per il nuovo anno.

Nel 2026 l’assegno unico si conferma una misura centrale per il sostegno alle famiglie con figli a carico. Tra le novità più rilevanti comunicate dall’INPS c’è l’arrivo di pagamenti con importi aggiornati a partire dal 18 marzo, una dinamica che potrebbe tradursi in accrediti più alti per molti beneficiari. Questo cambiamento è legato principalmente ai ricalcoli effettuati dall’Istituto sulla base dei nuovi dati economici e delle rivalutazioni annuali. Gli importi dell’assegno unico non sono fissi, ma vengono aggiornati periodicamente in base a diversi fattori. Tra questi, il più importante è l’ISEE, che determina la fascia di reddito e quindi la cifra spettante. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Assegno unico 2026, INPS annuncia pagamenti con importi aggiornati dal 18 marzo: cosa significa

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AUMENTO ASSEGNO UNICO 2026 TABELLA NUOVI IMPORTI e PAGAMENTI dal 18 FEBBRAIO

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