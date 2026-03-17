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Bicigrill di Frassineto, c’è pure chi voleva dacci una mano. ma dalla Provincia risposta zero (o quasi) Bicigrill di Frassineto: bene valorizzallo. ma prima o poi lo riaprite o si aspetta il Giro d’Italia del 2120? Arezzo, oh che baccano la sera: misterioso ronzio verso la Coop, il quartiere impazzisce tra rospi, cantieri e. alieni Guardo la mia lentezza come a un dono. Non solo per me, ma per chiunque ne abbia bisogno L’intelligenza artificiale? Pare un lombrico: se struscia sembra che pensi Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

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