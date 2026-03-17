Aset blinda il servizio dei rifiuti Il Tar | Potrà gestirlo fino al 2050
Il Tribunale amministrativo ha stabilito che Aset può continuare a gestire il servizio dei rifiuti a Fano fino al 2050, contraddicendo le previsioni di una scadenza nel 2031. La decisione riguarda il prolungamento dell’affidamento diretto all’azienda, evitando un'eventuale gara pubblica. La sentenza conferma la validità del contratto in essere e blocca eventuali interventi alternativi sul servizio.
di Antonella Marchionni Altro che scadenza nel 2031. Per il Tar il servizio rifiuti a Fano resta in mano ad Aset fino al 2050. La sentenza chiude una partita che andava avanti dal 2018 e che ruotava attorno a una domanda: chi decide fino a quando Aset può continuare a gestire i rifiuti in città? Per capirlo bisogna partire da Aset, società "in house", cioè una società pubblica controllata dal Comune, usata per gestire direttamente alcuni servizi. Nel caso di Fano, il rapporto tra Comune e Aset parte da lontano. Nel 2000 il Comune affida alla società, fra gli altri, anche il servizio di igiene ambientale. All’epoca la durata della società viene fissata fino al 31 dicembre 2031. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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