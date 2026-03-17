Nella serata di ieri, lunedì 16 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Cena con delitto – Knives Out intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Beekeeper incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele Album raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 The Equalizer 2 – Senza perdono ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Inferno raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 16 Marzo 2026

Articoli correlati

Ascolti tv lunedì 16 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Quarta RepubblicaAscolti tv lunedì 16 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 16...

Ascolti TV | Lunedì 16 Febbraio 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

53 Easy French Conversations for Beginners | Real-Life French Dialogues

Contenuti e approfondimenti su Ascolti TV Lunedì 16 Marzo 2026

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 16 Marzo, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 16 marzo in prima serata; Ascolti tv ieri (9 marzo): il ritorno di Gassmann pigliatutto, Max Giusti cala ma tiene; Scherzi a Parte, gli ospiti e gli scherzi della terza puntata.

Ascolti tv lunedì 16 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Quarta RepubblicaAscolti tv 16 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv ieri 16 marzo 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 16 marzo 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di lunedì 16 marzo ... mam-e.it

Roma, balneari in piazza: “30mila famiglie a rischio, Meloni ci ascolti” x.com

Ottimi ascolti per Francesca Fialdini alla domenica pomeriggio, a un passo da Verissimo Ecco i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/amici-25-verso-il-serale-fa-flop-domenica-in-e-fialdini-risalgono - facebook.com facebook