Ascolti tv ieri lunedì 16 marzo chi ha vinto tra Guerrieri Scherzi a Parte e Lo Stato delle Cose

I dati degli ascolti tv di ieri sera, lunedì 16 marzo 2026, mostrano i risultati delle principali trasmissioni in prima serata. La gara tra

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 16 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel confronto diretto con Mediaset in prima serata con Guerrieri che ha battuto Scherzi a Parte e nel preserale con L’Eredità che ha avuto la meglio su Caduta Libera. Nell’access prime time però Affari Tuoi è stato battuto da La Ruota della Fortuna. In prima serata bene anche The Beekeeper (Italia1), Lo Stato delle Cose (Rai3), Quarta Repubblica (Rete4), La Torre di Babele (La7), Cena con delitto (Rai2), The Equalizer (Tv8) e Inferno (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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