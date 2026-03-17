Nella serata di lunedì 16 marzo 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano un buon risultato per la fiction Rai. Su Rai1, il programma “Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio” ha raggiunto un pubblico di tre milioni di spettatori. I dati ufficiali indicano che la serialità della rete pubblica ha riscosso interesse, confermando l’apprezzamento per le produzioni italiane trasmesse in prima serata.

Nella serata di ieri, lunedì 16 marzo 2026, su Rai1 Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio coinvolge 3.506.000 spettatori pari al 22.4% di share. In onda su Canale5 Scherzi a Parte ottiene 2.647.000 spettatori con uno share del 21.1%. Poi, su Rai2 Cena con delitto – Knives Out registra 454.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 The Beekeeper incolla davanti al video 1.400.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.035.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 644.000 spettatori. Helena Prestes e Javier: sbarcano sul Red Carpet di Venezia. Cosa accadrà Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 16 marzo 2026

Articoli correlati

Ascolti TV 16 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 16 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 16 Marzo 2026.

Leggi anche: Ascolti tv, i dati del 16 febbraio 2026

COCO MARUSIX, Ícono Gay del Perú - El Documental

Altri aggiornamenti su Ascolti tv i dati del 16 marzo 2026

Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 12 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Pechino Express, Ore 14, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv 7 marzo: chi ha vinto tra C'è Posta per te e Sanremo Top, i dati di Gerry Scotti e De Martino; Ascolti tv mercoledì 11 marzo, Stefano De Martino vola: i dati; Ascolti tv, Stefano de Martino lancia se stesso: chi vince la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna? I dati Auditel per l'access prime time.

Ascolti tv 16 marzo, Guerrieri vince contro Scherzi a parte: La ruota della fortuna batte Affari tuoiTutti i dati Auditel di lunedì 16 marzo 2026. Ad aggiudicarsi la prima serata è stata la fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann ... fanpage.it

Ascolti tv lunedì 16 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Quarta RepubblicaAscolti tv 16 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Roma, balneari in piazza: “30mila famiglie a rischio, Meloni ci ascolti” x.com

Ottimi ascolti per Francesca Fialdini alla domenica pomeriggio, a un passo da Verissimo Ecco i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/amici-25-verso-il-serale-fa-flop-domenica-in-e-fialdini-risalgono - facebook.com facebook