Ascolti TV 17 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel della prima serata di ieri, martedì 17 marzo 2026. I numeri riguardano le trasmissioni più seguite, con dettagli su ascolti e share. La giornata è stata segnata da alcune variazioni rispetto alle serate precedenti, evidenziando le preferenze del pubblico in quel momento. I dati sono stati raccolti e pubblicati ufficialmente questa mattina.

Ascolti TV 17 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 17 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Martedì 17 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 17 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Martedì 17 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Martedì 17 Marzo: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Le libere donne. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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