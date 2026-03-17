Lo slovacco potrebbe essere disponibile per la trasferta di Cagliari, dopo aver mostrato segnali favorevoli durante la fase di recupero. Il Napoli sta preparando la partita di campionato e si concentra sulla condizione dei giocatori. Lobotka, che si era infortunato, sta seguendo un percorso di riabilitazione con l'obiettivo di tornare in campo al più presto.

Il Napoli è al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari di Pisacane, gara in programma in terra sarda venerdì 20 marzo alle ore 18,30. Per il tecnico partenopeo Antonio Conte, sembrano arrivare buone notizie dall’infermeria azzurra. Come evidenziato dalla redazione sportiva di Sky, l’allenatore azzurro, che nelle ultime settimane ha ritrovato Anguissa e De Bruyne, potrebbe riavere a disposizione anche Stanislav Lobotka, fermo nelle ultime gare per un problema muscolare. Il centrocampista slovacco non ha preso parte alle sfide casalinghe contro Torino e Lecce, ma il suo recupero procede bene e c’è fiducia per rivederlo tra i convocati per la prossima partita. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Arrivano segnali positivi per il ritorno in campo di Lobotka

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