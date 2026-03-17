Arriva Bookpride, l’evento dedicato alla letteratura che si presenta come una speranza per il mondo dei libri. Il tema centrale è la cura, come scritto nel comunicato ufficiale, e viene paragonato a un uccellino tenace che canta anche nelle tempeste. L’evento vuole rappresentare una forza invincibile capace di resistere alle difficoltà, anche nelle situazioni più desolate.

"Un uccellino tenace, invincibile, che si posa dentro di noi e canta anche nella tempesta. Neppure la landa più desolata o il mare più spaventoso riescono a metterlo a tacere. Canta senza sosta e non chiede nulla in cambio, neppure una briciola". Emily Dickinson, nel 1861, nel suo “La speranza è la cosa con le piume“ scrisse uno dei più alti inni alla resistenza dell’anima nella storia della letteratura. Inno alla speranza che diventa slogan per Bookpride 2026, da venerdì a domenica nel SuperStudio Maxi, tra Romolo e Famagosta. Ne parliamo con Francesca Mancini, coordinatrice editoriale. Novità rispetto al format consolidato negli anni scorsi? "Tante, ma ne cito una su tutte: “Acrobate“, spazio dedicato a grandi scrittrici tra passato e presente che hanno attraversato la letteratura con grande coraggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arriva Bookpride. La chiave della speranza per un mondo migliore: "Il segreto è aver cura..."

Articoli correlati

Gli hotel più cool del pianeta dove ricaricarti dopo aver passato la serata migliore della tua vitaLe serate davvero indimenticabili nascono quando si resiste al richiamo del divano.

Leggi anche: Educazione: la chiave per un futuro migliore. Lettera