Arrestato Gennaro Panzuto l’ex camorrista influencer torna in carcere

Gennaro Panzuto, noto come “Genny o’ Terremoto”, è stato arrestato e portato in carcere. L’ex camorrista influencer deve scontare 8 anni e 6 mesi residui di pena per traffico di droga. La sua cattura segue un procedimento giudiziario che ne ha confermato la condanna. Panzuto, famoso per i video social contro la camorra, torna così dietro le sbarre.

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