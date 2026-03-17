Arrestato Gennaro Panzuto l'ex camorrista Genny Terremoto diventato tiktoker Deve scontare 8 anni per droga

"Genny Terremoto" deve scontare una condanna definitiva a 8 anni e 6 mesi di carcere per reati legati agli stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Gennaro Panzuto era consapevole che il suo conto in sospeso con la giustizia sarebbe tornato a farsi vivo. #camorra #crime #gennaropanzuto #pentito #tiktoker #cronacanapoli #primopiano #social #storie #ultimenotizie Leggi la notizia : x.com