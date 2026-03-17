Un uomo, ex membro di un'organizzazione criminale e ora collaboratore di giustizia, è stato arrestato. Si tratta di un uomo che, sui social, ha mantenuto un’attività pubblica, nonostante debba scontare una pena definitiva di otto anni. La sua condanna, emessa in via definitiva, riguarda il periodo passato in carcere. L’arresto è stato eseguito per far rispettare la sentenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Otto anni di pena da scontare. Il conto con la giustizia non era ancora chiuso. Gennaro Panzuto, conosciuto come “Genny Terremoto”, dovrà scontare una condanna di otto anni di reclusione per reati legati alla droga. Quando gli agenti della Squadra mobile di Napoli si sono presentati alla sua abitazione con l’ordine di carcerazione, non ha opposto alcuna resistenza, leggendo il provvedimento e accettando di essere arrestato. La fine ‘temporanea’ di una nuova vita. Con il ritorno in cella si interrompe, almeno per ora, il percorso di cambiamento che Panzuto aveva intrapreso negli ultimi anni. Dopo un passato segnato dalla criminalità, aveva cercato di costruirsi una nuova immagine pubblica, lontana dalle logiche del clan. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato Gennaro Panzuto, ex camorrista, collaboratore di giustizia, impegnato sui social: deve scontare una pena diventata definitiva

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