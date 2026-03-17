Una nuova opera architettonica chiamata “villa di cristallo” è stata costruita ai piedi della Calvana, coinvolgendo la collaborazione tra un team di architetti e urbanisti. La struttura si trova in prossimità di una piazza centrale di Prato, attirando l’attenzione degli abitanti e dei visitatori. La “villa di cristallo” ha suscitato molte discussioni sui social media, dove si sono confrontate opinioni contrastanti.

Prato, 17 marzo 2026 – Prato e la Calvana, la Calvana e Prato. Come due amanti: una lunga storia di sguardi. La città, con i suoi palazzi, i suoi capannoni, le sue strade e ormai le sue poche ciminiere a fissare la montagna arrotondata. Gli ulivi prima, poi i boschi. In cima, solo prati brulli, rocce e vento. Capita così, in questo silenzioso dialogo d’amore, che se Lei indossa un orecchino nuovo, Lui se ne accorga subito. E’ successo un po’ questo quando qualcuno ha postato sul gruppo Facebook “Sei di Prato se” la foto di una villa in costruzione poco sopra La Pietà e Giolica, sulle prime colline della Calvana: una pioggia di commenti perché il ‘cubo di cristallo’, come è già stato soprannominato – facendo il verso al cubo nero dei cugini fiorentini – nel suo candore spicca, non c’è che dire, sul paesaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Architettura e paesaggio. La “villa di cristallo” ai piedi della Calvana divide la ‘piazza social’

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