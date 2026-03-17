Architettura del potere a Trigoria | Chiara Gentile assume la guida legale della Roma

Oggi è stata annunciata ufficialmente la nomina di Chiara Gentile come responsabile legale dell’AS Roma. La notizia è stata diffusa attraverso il sito Laroma24.it e rappresenta un cambiamento nel vertice societario del club. La decisione riguarda l’incarico di gestione legale della squadra e si inserisce in una serie di aggiornamenti nell’organigramma dell’azienda.

Nella mattinata di oggi, come si legge attraverso le colonne di Laroma24.it, è stata ufficializzata un’importante manovra di rafforzamento nell’organigramma societario dell’ AS Roma. Il club giallorosso ha infatti nominato Chiara Gentile nel ruolo di Legal & Compliance Director, una mossa strategica volta a consolidare la struttura manageriale dopo l’addio estivo di Lorenzo Vitali. Quest’ultimo, già Chief Administrative Officer, ha recentemente intrapreso un nuovo percorso professionale come Co-Head presso lo studio internazionale DLA Piper, lasciando un vuoto operativo che la proprietà Friedkin ha deciso di colmare con un profilo di caratura internazionale e trasversale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Architettura del potere a Trigoria: Chiara Gentile assume la guida legale della Roma Articoli correlati Avellino, Francesco Raffaele assume la guida della ProcuraIl magistrato resterà a capo dell'ufficio fino alla nomina del nuovo Procuratore da parte del Consiglio Superiore della Magistratura Da questa... Trigoria è di nuovo della Roma: i Friedkin riscattano il complesso immobiliare del centro sportivoPrima il main sponsor, poi lo stadio (il 13 andrà in scena l’assemblea capitolina) e ora anche il centro sportivo. Una selezione di notizie su Architettura del potere a Trigoria... Temi più discussi: La Menzogna come architettura del Potere; L’architettura del rifiuto; Smiljan Radi? Clarke ha vinto il Pritzker 2026: l’architettura come atto di fede; Candidature al via per il premio alla migliore architettura contemporanea della Toscana. La Menzogna come architettura del PotereScrivo dal Continente africano e ancora una volta sono costretto a rivedere il mio pensiero in ordine alle numerose critiche che rivolgevo ai diversi governanti di alcuni Stati africani, compreso quel ... corrieredellacalabria.it La fine dell’era Khamenei e la nuova architettura del potere iranianoLa morte della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, quali effetti politici, sociali, economici e geopolitici potrebbe causare all’interno dell’Iran? In che modo un eventuale vuoto di potere o un ... rsi.ch L’architettura del paesaggio protagonista a Trani a Palazzo Covelli con l’arch. Gerardo Sassano: evento formativo dell’Ordine BAT #trani #attualità #architetti - facebook.com facebook Maestoso, geometrico, senza tempo. Il Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come Palazzo della Civiltà del Lavoro, è uno dei simboli più riconoscibili dell’EUR e icona dell’architettura del Novecento romano. turismoroma.it/it/luoghi/pala… IG alessio x.com