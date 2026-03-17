Arbitrato | nuovo servizio a Reggio Calabria con CAM

A Reggio Calabria è stato avviato un nuovo servizio di arbitrato attraverso una convenzione con la Camera Arbitrale di Milano. L'iniziativa mira a offrire un'alternativa a procedimenti giudiziari tradizionali per risolvere dispute commerciali e civili. Il progetto coinvolge le istituzioni locali e la Camera Arbitrale di Milano, che fornirà supporto e competenza tecnica. La collaborazione si inserisce in un percorso di sviluppo dei servizi di risoluzione delle controversie nella città.

Arbitrato: a Reggio Calabria nasce un nuovo servizio grazie alla convenzione con la Camera Arbitrale di Milano. A Reggio Calabria si apre una nuova stagione per la gestione delle controversie civili e commerciali. Dal 18 giugno 2025 la Camera di commercio offrirà un servizio di Arbitrato basato sul Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (CAM), grazie a una convenzione che unisce competenze, professionalità e una visione condivisa di giustizia rapida ed efficiente. L’obiettivo è fornire alle imprese del territorio uno strumento moderno, affidabile e capace di garantire tempi certi e costi prevedibili. Un’alternativa moderna alla giustizia ordinaria. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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