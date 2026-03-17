Alvaro Arbeloa ha annunciato che Kylian Mbappe è pronto a scendere in campo martedì nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Real Madrid e il Manchester City. La notizia circola sul web e riguarda la disponibilità del giocatore francese, che potrebbe essere impiegato durante l'incontro. La partita si svolgerà in trasferta e si attende una decisione definitiva sulla sua presenza.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Kylian Mbappe è pronto a fare la sua parte martedì nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League del Real Madrid contro il Manchester City, ha confermato Alvaro Arbeloa. Mbappe, capocannoniere del torneo con 13 gol, ha saltato la vittoria per 3-0 della scorsa settimana all’Estadio Bernabeu a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha visto indisponibile dal 21 febbraio. Il nazionale francese ha segnato più gol contro i Citizens di qualsiasi altro avversario (sette), inclusa una tripletta nella sua ultima apparizione contro i Citizens negli spareggi della scorsa stagione, e sarà ansioso di dire la sua qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arbeloa: Mbappe ‘pronto a giocare’ contro il Manchester City in Champions League

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