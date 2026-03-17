Cinque docenti di Ferrara sono stati inseriti nell’elenco nazionale di 160 professori universitari che hanno firmato un appello per il sì al referendum sulla giustizia. Tra loro figura anche un docente noto con il cognome Zauli. L’iniziativa ha coinvolto accademici provenienti da diverse parti d’Italia, evidenziando un’adesione significativa da parte del mondo universitario.

Possiamo dire, senza timore di smentita, che Ferrara ha fornito un significativo contributo all’appello sottoscritto da 160 docenti universitari da tutta Italia per votare sì al referendum costituzionale sulla giustizia. Il fronte dei sostenitori si presenta ampio e trasversale, con adesioni che spaziano dal Nord al Sud del Paese e coinvolgono discipline e sensibilità culturali differenti. Una rete accademica nazionale che punta a rilanciare il tema della partecipazione democratica e a riportare al centro del dibattito il valore del voto come strumento di indirizzo politico. In questo quadro, l’adesione dei docenti estensi assume anche un significato simbolico: Ferrara si inserisce in un movimento più vasto che vede il mondo universitario tornare protagonista nel confronto civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appello pro riforma, cinque docenti di Ferrara nell’elenco nazionale. C’è anche Zauli

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