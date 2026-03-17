Antonio Conte prepara la sfida al Cagliari | settimana insolita

Il Napoli sta svolgendo gli allenamenti in vista della partita contro il Cagliari, che si terrà venerdì alle 18:30 in Sardegna. Antonio Conte è impegnato a preparare la squadra per l’incontro, mentre il team lavora sul campo per arrivare al meglio alla sfida. La settimana di lavoro è stata considerata insolita dalla squadra, che si sta concentrando per affrontare l’avversario.

Il Napoli continua la preparazione in vista della sfida contro il Cagliari, in programma venerdì in Sardegna alle ore 18:30. Si tratta di un slot insolito dovuto però all’imminente pausa delle Nazionali che impedisce di calendarizzare partite il lunedì per permettere ai giocatori di raggiungere i ritiri dei propri paesi. La squadra ha ripreso ad allenarsi solo di recente a Castel Volturno, senza poter beneficiare della cosiddetta “settimana tipo”. Questa situazione avrebbe fatto un po’ storcere il naso ad Antonio Conte, che avrebbe preferito avere più tempo per lavorare con continuità e intensità insieme al gruppo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il tecnico non ha accolto con entusiasmo questa nuova programmazione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Leggi anche: Conte prepara la sfida al Torino: il Napoli ritrova due pilastri dopo mesi di stop Napoli, ADL prepara la rivoluzione il prossimo anno: in panchina vuole ancora Antonio ConteIl Napoli vive una fase di equilibrio tra presente e futuro, con la priorità assoluta di conquistare la Champions League. Approfondimenti e contenuti su Antonio Conte Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis conferma Conte e promette un’altra estate da record; Napoli. De Laurentiis prepara il Conte-ter ma non vuole un altro caso-Spalletti: c'è l'identikit del successore; Le due vittorie consecutive portano il sereno in casa Napoli: gesto inaspettato di Antonio Conte; DE LAURENTIIS PREPARA DUE MOSSE PER CONTE: NUOVO CENTRO SPORTIVO E PROGETTO STADIO. Napoli. De Laurentiis prepara il Conte-ter ma non vuole un altro caso-Spalletti: c'è l'identikit del successoreIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis punta a rinnovare il rapporto con Antonio Conte per il terzo anno ma pensa già al successore: Italiano, Maresca, De Zerbi o Palladino ... sport.virgilio.it Futuro Conte, ADL prepara anche un piano B: identikit già tracciato per l’eventuale sostitutoIl Napoli vuole continuare con Antonio Conte, ma senza farsi trovare impreparato in caso di cambiamenti improvvisi. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il club sta lavorando per programmare il ... tuttonapoli.net Chiariello: “Conte resta solo se c’è unità con la società” Intervenuto a Radio CRC, Umberto Chiariello è tornato sulle parole di Antonio Conte nel post Lecce, chiarendo la sua posizione sul futuro dell’allenatore azzurro. “Io lo dico da tempo: con Conte i contratti - facebook.com facebook #Zeballos-Napoli: gradimento totale di #Conte. Lo voleva già a gennaio Come raccolto da AreaNapoli, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha espresso da tempo il suo gradimento totale per il giocatore: lo avrebbe voluto già nel corso della sessione invern x.com