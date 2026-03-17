Antonio Cairoli insieme ad Aeronautica Militare per i caschi

Antonio Cairoli ha collaborato con l’Aeronautica Militare per la realizzazione di caschi. La partnership si concentra su elementi come velocità, performance e spirito di squadra. La collaborazione mira a sviluppare prodotti che uniscono tecnologia avanzata e requisiti di sicurezza. Il progetto coinvolge esperti di settore e rappresenta un passo importante nel settore delle attrezzature per motociclisti.

Sono i valori di velocità, performance e spirito di squadra a definire un nuovo standard nel mondo delle motociclette. Presentato all’ultima edizione di Eicma, il nuovo progetto di collaborazione vede, da un lato, Aeronautica Militare, marchio italiano di sportswear, nato da una convenzione esclusiva accordata dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare alla vicentina Cristiano di Thiene S.p.A.; dall’altro, AIROH, il marchio specializzato nella produzione di caschi, che dal 2005 ad oggi ha collezionato oltre 150 titoli mondiali. Simboli dello stile e della competenza Made in Italy, i due marchi hanno unito visione e progettualità per interpretare l’elmetto J 110. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Antonio Cairoli insieme ad Aeronautica Militare per i caschi Articoli correlati Leggi anche: L'Aeronautica Militare tra i ghiacci della Norvegia La Scuola elicotteri dell'Aeronautica militare è ufficialmente a ViterboIl trasferimento del 72esimo stormo da Frosinone diventa operativo, ma l'iter durerà tre anni. Approfondimenti e contenuti su Antonio Cairoli Argomenti discussi: AIROH E AERONAUTICA MILITARE: UNA COLLABORAZIONE TRA ECCELLENZE ITALIANE. Antonio Cairoli insieme ad Aeronautica Militare per i caschiLa leggenda del motocross è il volto della nuova partnership con il marchio AIROH. Cuore del progetto le tre livree studiate per il modello J 110. panorama.it Antonio Cairoli visita la sede Brembo al Kilometro RossoAd accoglierlo, con un saluto di benvenuto, Cristina Bombassei – Chief Legacy Officer Brembo, Mario Almondo – COO Brembo Performance e Mauro Piccoli – CMO Brembo. Insieme a Cairoli era presente anche ... bergamonews.it