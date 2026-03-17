Antisemitismo Vannacci contro proposta Scotto | Liberticida si preoccupi delle strade intitolate all’infoibatore Tito

Il generale Roberto Vannacci ha commentato la proposta di legge del dem Arturo Scotto, che mira a vietare l’intitolazione di strade e piazze a figure storiche coinvolte in politiche razziali e antisemite, partendo dal fascismo. Vannacci ha definito la proposta “liberticida” e ha invitato Scotto a occuparsi delle strade intitolate a Tito, ricordando il suo ruolo storico.

(Adnkronos) – Il generale Roberto Vannacci contro la proposta di legge del dem Arturo Scotto, che chiede di vietare l'intitolazione di strade e piazze a chi nel tempo, a partire dal fascismo, ha appoggiato politiche razziali e antisemite. "Scotto – dice il leader di Futuro Nazionale all'Adnkronos – ha perso la bussola, probabilmente l'ha buttata a mare insieme al telefonino quando era sulla regata Sumud – dico così perché io di Flottiglia ne conosco una sola-. Invece di pensare a restringere le libertà altrui di titolare vie, piazze, aule e palazzetti si preoccupi dei violenti e facinorosi che animano le manifestazioni propal... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Antisemitismo, pdl Scotto: “Mai via Almirante, stop strade intitolate a chi appoggiò leggi razziali”(Adnkronos) – Contrastare l'antisemitismo e l'odio razziale (anche) aggiornando la vecchia legge -risalente al 1927- che disciplina la scelta dei... Strade, piazze e rotatorie intitolate a giovani vittime: Agrigento ridisegna la mappa delle sue stradeFra i nominativi, alcuni dei quali hanno fatto già discutere, anche quello di Stefano Saetta: il figlio del giudice Antonino.