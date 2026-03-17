Il 17 marzo 2026, nel pomeriggio, si è svolta una nuova puntata di La Pennicanza, lo show condotto da Fiorello su Rai Radio2 e RaiPlay. Durante la trasmissione, Annalisa ha spiegato che la sua frangetta copre una cicatrice, causata da una caduta dalle scale. La conversazione ha attirato l’attenzione degli ascoltatori e degli spettatori.

Il pomeriggio televisivo e radiofonico del 17 marzo 2026 si è tinto di curiosità e grande musica grazie alla nuova puntata de La Pennicanza, il fortunato show condotto da Fiorello su Rai Radio2 e RaiPlay. Durante la diretta, lo showman siciliano ha ospitato in videochiamata la regina del pop italiano, Annalisa, attualmente impegnata nella promozione del suo ultimo lavoro discografico intitolato Canzone estiva. L’intervista, nata sotto il segno dell’ironia e della leggerezza tipiche del padrone di casa, ha regalato al pubblico un momento di rara spontaneità, trasformandosi in una chiacchierata intima che ha portato alla luce un segreto estetico che la cantante ligure ha custodito gelosamente per gran parte della sua carriera professionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Annalisa: “La mia frangetta serve a coprire una cicatrice. Sono caduta dalle scale”

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