Ancora vandalizzati i manifesti del ‘Sì’ al referendum L’ira di FdI

Nuovi atti di vandalismo sono stati segnalati contro i manifesti a favore del ‘Sì’ al referendum costituzionale. Dopo i danneggiamenti avvenuti a Puianello, Albinea e Vezzano, anche a Montecchio alcuni cartelloni sono stati strappati o vandalizzati. L’episodio si aggiunge a una serie di atti simili che coinvolgono i manifesti politici nella regione.

Nuovi episodi di vandalismo politico contro i manifesti per il ‘Sì’ al referendum costituzionale. Dopo i casi segnalati a Puianello, Albinea e Vezzano, dove diversi cartelloni sono stati strappati o danneggiati, un fatto analogo si è verificato anche a Montecchio. Qui, nel mirino, sono finiti i manifesti affissi da Fratelli d’Italia negli spazi dedicati alla propaganda. L’episodio ha suscitato forte indignazione nel centrodestra locale. Ma, a differenza di quanto avvenuto in altri comuni, a Montecchio i vandali hanno agito sotto lo sguardo delle telecamere installate in piazza. Un elemento che potrebbe ora aiutare a risalire ai responsabili del gesto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora vandalizzati i manifesti del ‘Sì’ al referendum. L’ira di FdI Articoli correlati Vandalizzati i manifesti con Giorgia Meloni a Viterbo, FdI: "Non ci facciamo zittire" | FOTOIl partito, tramite il coordinatore Luigi Maria Buzzi, denuncia immagini strappate e imbrattate della presidente del consiglio sui cartelloni sparsi... Referendum giustizia, vandalizzati i manifesti per il “No” ad Almè, Paladina e Villa d’AlmèLa ferma condanna del Partito Democratico Bergamasco: “Manifesti rimessi per ben due volte. Aggiornamenti e notizie su Ancora vandalizzati i manifesti del... Argomenti discussi: Ancora vandalizzati i manifesti del ‘Sì’ al referendum. L’ira di FdI. Ancora vandalizzati i manifesti del ‘Sì’ al referendum. L’ira di FdII meloniani all’attacco, duro Antonio Margini: La mamma dei cretini è sempre incinta. C’è allergia alla democrazia ... ilrestodelcarlino.it Fan**lo Fasci, manifesti elettorali di Fratelli d'Italia vandalizzati in VenetoA una settimana esatta dalla chiamata alle urne che determinerà il nuovo governatore del Veneto, i candidati in consiglio Regionale di Fratelli d'Italia sono stati presi di mira da ignoti che nelle ... ilgiornale.it