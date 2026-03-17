Cassano ha commentato ancora su Leao, affermando che il portoghese non avrebbe mai giocato nemmeno in allenamento nel suo Real Madrid. Ha aggiunto che nel Bari, Leao potrebbe scendere in campo solo sotto determinate condizioni. La discussione riguarda la possibilità che Leao possa vestire le maglie delle squadre in passato di Cassano. L'ex attaccante ha fornito chiarimenti sulla questione senza ulteriori commenti.

Intervistato dai canali social di '1vs1', Antonio Cassano ha parlato anche di Rafael Leao rispondendo ad alcune domande sul talento portoghese del Milan. All'ex attaccante barese è stato chiesto se il numero 10 rossonero avrebbe trovato spazio nelle squadre in cui lui ha giocato nel corso della carriera. Cassano, però, è stato molto netto nella sua risposta: secondo lui Leao non solo avrebbe faticato a giocare, ma in alcune delle sue ex squadre non sarebbe riuscito nemmeno ad allenarsi. Nella Sampdoria: «4-4-2, se vuole giocare deve fare l’esterno sinistro a tutto campo. Deve rincorrere, altrimenti è fuori. Giocava Mannini, secondo me lui è meglio di Mannini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ancora Cassano su Leao: “Non avrebbe giocato neanche in allenamento nel mio Real. Nel Bari solo se…”

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