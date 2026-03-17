Ancona filmato al Piano a 15 anni mentre viene pestato dopo scuola | gli rompono il naso presi tre maranza

A Ancona, un ragazzo di 15 anni di origine nordafricana è stato aggredito dopo scuola al Piano, tra via don Bosco e via Giordano Bruno. Il giovane è stato preso a pugni e ha subito la rottura del naso, mentre tre giovani sono stati fermati dalle forze dell’ordine. L’episodio è stato ripreso e diffuso attraverso un filmato che mostra il momento dell’aggressione.

ANCONA L’aggressione era scattata dopo scuola, quando un 15enne di origine nordafricana era stato accerchiato e picchiato al Piano, tra via don Bosco e via Giordano Bruno, nei pressi del supermercato Coop. La prognosi parlava di 30 giorni di malattia per la frattura delle ossa nasali. Ma non solo. Il pestaggio sarebbe stato ripreso dai bulli con il cellulare. Un elemento emerso nel corso delle indagini portate avanti dagli agenti della questura che, a stretto giro, sono riusciti a identificare i presunti responsabili della violenza avvenuta lo scorso 13 febbraio. Lo scenario In tre sono stati denunciati con l’accusa di lesioni personali in concorso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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