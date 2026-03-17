amichevole il 26 maggio lavezzi torna a giocare al maradona

Il 26 maggio Ezequiel Lavezzi tornerà a calcare il campo dello stadio Maradona per partecipare a una partita di beneficienza. L’attaccante, che ha vestito la maglia di diverse squadre, sarà presente in un evento che coinvolge vari atleti. La partita si svolgerà nel pomeriggio e vedrà la partecipazione di altri sportivi e ex calciatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Ezequiel Lavezzi tornerà a giocare allo stadio Maradona per un match di beneficienza. L’esterno argentino sarà in campo per la “Notte dei Leoni”, un evento che si terrà con l’organizzazione ‘Legends Napoli’ per una amichevole di beneficienza in programma il 26 maggio. Della partita sarà anche Lorenzo Insigne ma l’attesa dei tifosi partenopei è in particolare per Lavezzi, che ha giocato in maglia azzurra dal 2007 all’estate del 2012, collezionando 188 partite e segnato 48 gol, prima di passare al Paris Saint Germain. “ Cari tifosi – scrive l’associazione sui social annunciando l’evento – ci sono emozioni che il tempo non cancella, stadi che non sono solo cemento e gradinate ma pelle, sangue, anima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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