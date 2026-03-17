Álvaro Recoba compie 50 anni | gli auguri della sua Inter

Álvaro Recoba compie 50 anni e oggi riceve gli auguri dalla sua ex squadra, l'Inter. L'ex calciatore uruguaiano è noto per aver giocato con il club italiano, lasciando un segno importante nella sua storia. La società ha pubblicato un messaggio di buon compleanno sui propri canali ufficiali, celebrando la carriera e il contributo di Recoba.

50 anni e non sentirli. Tante sono le candeline che Álvaro Recoba spegne oggi, 17 marzo. L’ex attaccante uruguaiano, che con l’ Inter ha giocato prima dal 1997 al 2007 collezionando ben 261 presenze, è stato celebrato sui social della squadra che lo ha consacrato con due post che ne ripercorrono la carriera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Vincitore con l’Inter di due scudetti, tra cui quello ancora oggi discusso della stagione 2005-2006 al termine della quale esplose lo scandalo Calciopoli, sempre con i nerazzurri Recoba ha conquistato quella che allora era la Coppa Uefa (1998), due Coppe Italia e due Supercoppe, trofei messi in bacheca tra il 2005 e il 2006. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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