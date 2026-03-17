Almanacco del 17-03-2026

Il 28 febbraio, in questo sabato, l’almanacco del giorno ricorda eventi e date storiche, mentre la chiesa celebra alcune ricorrenze specifiche. La giornata è segnata da appuntamenti e ricorrenze che vengono evidenziate nel calendario. La data si inserisce in un contesto di tradizioni e celebrazioni religiose, senza che siano riportati dettagli aggiuntivi. La giornata prosegue con le attività ordinarie e gli eventi programmati.

almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat date vissuto nel quinto secolo noto per aver fondato diversi monasteri nel Massiccio di Giulia in Francia siamo 59 esimo giorno dell'anno mancano solo 306 giorni alla fine di questo 2026 iniziamo nel nostro il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 1953 licenziati James Watson e Francis Crick annunciano gli amici di aver determinato la struttura a doppia elica del DNA una scoperta che cambierà per sempre la biologia la medicina nel mille e 183 negli Stati Uniti va in onda l'ultimo episodio della serie televisiva Mash... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 17-03-2026 Articoli correlati Almanacco del 03-03-2026almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat Abate vissuto nel quinto... Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio nel trovati rallentamenti per lavori sulla A24 Roma L'Aquila tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni code per traffico sulla... L'Almanacco del 17 marzo 2026 Una selezione di notizie su Almanacco del 17 03 2026 Discussioni sull' argomento Martedì 17 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Martedì 17 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco del 9 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 17 marzo. Almanacco | Martedì 17 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoPapa Francesco tiene il suo primo Angelus dinanzi alla gremita Piazza San Pietro: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 16 Marzo - facebook.com facebook L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 10 marzo 2026. SANTI DEL GIORNO: San Simplicio – Papa; San Macario di Gerusalemme – Vescovo; Sant’ Attala – Abate... Per saperne di più: cittadino.ca/lalmanacco-quo… #BuongiornoATutti #calen x.com