Allarme clima in Toscana il 2025 tra i peggiori anni dal 1955

Il clima in Toscana nel 2025 si conferma tra i peggiori anni dal 1955, con temperature e condizioni meteorologiche che hanno registrato dati estremi. La regione ha vissuto un anno segnato da eventi climatici intensi e anomalie rispetto alla media storica. I dati ufficiali indicano che il 2025 si colloca tra le annate più calde e caratterizzate da condizioni estreme degli ultimi settant’anni.

FIRENZE – Il clima Toscana 2025 ha consegnato alla regione un altro anno da record. Secondo il rapporto annuale elaborato dal LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale), la Toscana si è collocata al quarto posto nella classifica degli anni più caldi dall’avvio delle rilevazioni sistematiche nel 1955, con un’anomalia termica media di +1,11 gradi rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. Il documento è stato presentato il 17 marzo 2025 in Piazza della Signoria presso la sede della Regione Toscana, alla presenza del presidente Eugenio Giani e del direttore del LaMMA, Bernardo Gozzini. Il confronto con la media climatica del trentennio 1961-1990 restituisce uno scarto ancora più marcato: +2,05 gradi, un dato che fotografa con chiarezza la traiettoria di riscaldamento accelerato degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Allarme clima in Toscana, il 2025 tra i peggiori anni dal 1955 Articoli correlati Leggi anche: Stellantis, solo 213mila auto prodotte in Italia nel 2025: -60% in due anni, mai così poche dal 1955 Più caldo e più piovoso, come è stato il clima in Toscana nel 2025: “Il quarto più afoso degli ultimi 71 anni”Firenze, 16 marzo 2026 – Il 2025 è stato il quarto anno più caldo dal 1955, con una anomalia della temperatura media di +1,11 °C rispetto al periodo... Altri aggiornamenti su Allarme clima Temi più discussi: Toscana, il clima secondo LaMMA: 2025 tra gli anni più caldi dal 1955; Clima: in Toscana il 2025 tra gli anni più caldi dal 1955; Siena seconda provincia Toscana con il clima migliore, 23esima in Italia; Fermiamo il consumo di suolo. L’Ispra certifica l’aumento dei rischi. Clima in Toscana: il 2025 tra gli anni più caldi dal 1955Il 2025 si conferma tra gli anni più caldi mai registrati in Toscana. Secondo i dati elaborati dal LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile), il 2025 è ... radiosienatv.it Toscana, il clima secondo LaMMA: 2025 tra gli anni più caldi dal 1955Il 2025 tra gli anni più caldi mai registrati in Toscana. Per la precisione, il quarto dal 1955, con un aumento della temperatura media di 1,11 gradi rispetto al periodo 1991-2020 e di 2 rispetto alla ... noitv.it Diritti LGBT+, l’allarme di Marrazzo: “Referendum e riforma della giustizia possono mettere a rischio le tutele” Il leader del Partito Gay, intervistato da Klaus Davi, lancia l’allarme sugli effetti della riforma della giustizia e sul clima politico in Italia: “Se la ma - facebook.com facebook Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, lunedì #9marzo. L’ #Iran sceglie la Guida. Nube tossica a Teheran. Caro #petrolio, allarme per Pil e inflazione. #Clima, Italia più calda: +1,8° in 15 anni. #buonalettura #primapagina x.com