Alla fine in campo vince la sportività ‘Terzo tempo’ dopo le liti

In un incontro recente, in campo si è vista prevalere la sportività dopo episodi di tensione. Durante il ‘terzo tempo’, alcuni giocatori hanno deciso di mettere da parte le polemiche e condividere un momento di rispetto reciproco. La partita si è conclusa con un gesto che ha dimostrato come anche in situazioni di conflitto si possano ritrovare spazi di confronto civile.

Pontedera (Pisa), 17 marzo 2026 – A volte il calcio riesce a redimersi e a cancellare pagine brutte. E non è una cosa scontata visto i tanti e recenti episodi che hanno visto protagoniste molte squadre della provincia. Ma può accadere anche un lieto fine come quello che ha visto la partita di Terza categoria tra la Stella Azzurra di Pontedera e il Cerretti. Tensioni all’andata Il risultato maturato sul campo passa nettamente in secondo piano perché, al termine dell’incontro, le due formazioni hanno dato vita a un vero e proprio “terzo tempo”, degno del più noto momento di condivisione che caratterizza ogni partita di rugby. Ritrovatisi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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