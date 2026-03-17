Alisson in Serie A cambia tutto | annuncio UFFICIALE dell’agente

L’agente di Alisson ha annunciato ufficialmente il trasferimento del portiere brasiliano in Serie A. Alisson, che ha avuto un ruolo importante nella Roma prima di passare al Liverpool nell’estate del 2018, è stato protagonista di molte discussioni nelle ultime settimane sul suo futuro. La cifra del suo trasferimento nel 2018 si aggirò oltre i 70 milioni di euro.

Il portiere brasiliano è esploso nella Roma prima di trasferirsi al Liverpool nell’estate 2018 per una cifra superiore ai 70 milioni di euro Nelle ultime settimane è circolato con una certa insistenza il nome di Alisson. Per alcune fonti il portiere brasiliano è, o meglio dire rappresentava il ‘sogno’ di Inter e Juventus, entrambe a caccia di un nuovo numero uno. La suggestione Alisson, tuttavia, è destinata ad evaporare. Il Liverpool ha infatti esercitato l’opzione prolungamento per un’altra stagione sul contratto dell’ex Roma in scadenza il prossimo 30 giugno. La notizia di stampo inglese è stata confermata dall’agente dello stesso classe ’92, Ze Maria Ness: “Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Liverpool”, le sue parole a ‘WinWin’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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