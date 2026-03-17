Alienware 18 Area-51 aggiornato | il massimo del gaming su laptop

Dell ha annunciato al CES 2026 l’aggiornamento dell’Alienware 18 Area-51, considerato il modello più potente della linea di laptop da gaming dell’azienda. Il dispositivo può essere configurato con una GPU fino a RTX 5090 e processori mobili Core Ultra 200HX. La presentazione ha evidenziato le nuove specifiche tecniche e la possibilità di personalizzazione del prodotto.

Dell ha presentato per la prima volta l’Alienware 18 Area-51 al CES 2026 come il suo laptop da gaming più potente, equipaggiabile con GPU fino a RTX 5090 e processori mobili Core Ultra 200HX Arrow Lake. Ora, il produttore statunitense ha aggiornato il modello con i nuovi Intel Arrow Lake-HX Refresh CPUs, rendendo disponibile una scelta ancora più ampia per i gamer più esigenti. Tutte le altre specifiche del laptop, inclusi GPU, storage e RAM, rimangono invariate rispetto alla versione presentata al CES 2026. L’Alienware 18 Area-51 supporta fino a 64 GB di memoria DDR5-6400 dual-channel e 12 TB di storage NVMe configurati in RAID0. Le configurazioni con RTX 5070 Ti e superiori sono raffreddate da un sistema a camera di vapore potenziata, studiato per mantenere temperature ottimali anche durante sessioni di gioco intense. 🔗 Leggi su Billipop.com

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