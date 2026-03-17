Ali Larijani, considerato un elemento chiave del sistema di potere iraniano, avrebbe perso la vita in un'operazione condotta dalle forze di difesa israeliane. Secondo le fonti, l'attacco avrebbe colpito il bunker nel quale si trovava, che si trovava in Iran. Larijani era coinvolto nella gestione dei servizi, nella politica estera e nel programma nucleare del paese.

Sarebbe stato ucciso in un raid sferrato dalle Israele Defense Forces sul bunker nel quale si nascondeva Ali Larijani, perno del sistema di potere iraniano e indicato da molti osservatori come il possibile leader de facto del Paese dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei. In termini di potere effettivo, il ruolo di Larijani come Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale superava quello di un ministro della Difesa. Mentre quest’ultimo si occupa principalmente di aspetti operativi, logistici e amministrativi delle forze armate regolari, Larijani coordinava l’intera strategia di sicurezza nazionale, occupandosi di intelligence, politica estera e programma nucleare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ali Larijani, il super-ministro perno del regime di Teheran: coordinava servizi, politica estera e programma nucleare

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, violento attacco israeliano su Teheran. Ucciso l’uomo forte del regime Larijani

Ucciso l’uomo forte di Teheran: Ali Larijani morto nei raid israelianiIsraele dichiara di aver colpito e ucciso nella notte Ali Larijani, uomo forte del regime iraniano e figura chiave per la sicurezza nazionale della...

Altri aggiornamenti su Ali Larijani

Temi più discussi: Iran, comanda Larijani: la nuova Guida suprema resta in silenzio, forse ferita; Teheran usa il super missile. Uccideremo Netanyahu; Iran, Trump e la taglia su Khamenei: Il regime cadrà, ma non subito; Iran a Usa: Attenti a non essere eliminati voi. Trump: Potrei aprire al dialogo.

Iran: chi era Ali Larijani, il leader de facto dopo la morte di KhameneiAveva giurato vendetta contro gli Stati Uniti e che l’Iran non si sarebbe mai arreso. E’ stato ucciso dall’esercito israeliano ... ilsole24ore.com

Ali Larijani, l’uomo che faceva dialogare Pasdaran e clero. Ma la sua morte non è uno scacco matto all’IranL’uccisione del segretario del Consiglio supremo di sicurezza potrebbe paradossalmente compattare ancora di più un regime complesso e articolato. Il fratello Sadeq pronto a prendere il suo posto nel r ... msn.com

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’uccisione di Ali Larijani in un attacco aereo: "Sono appena stato informato dal capo di Stato maggiore che il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Ali Larijani, e il capo dei Basij, Gholamre - facebook.com facebook

Channel 12 annuncia che il capo del Consiglio supremo di sicurezza iraniano Ali Larijani è stato ucciso in un raid israeliano e dai condomini altissimi si levano grida di gioia. Questo il clima nel quartiere Chitgar, nella zona nord ovest di Teheran. Grida dagli a x.com