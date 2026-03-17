Quando si naviga sui social, le notizie che appaiono non sono scelte casualmente. Sono gestite da algoritmi che determinano l’ordine di visualizzazione dei contenuti. Questi programmi analizzano le nostre interazioni e preferenze per decidere cosa mostrare. La selezione delle notizie dipende quindi da processi automatizzati e non da scelte umane dirette.

Quando apriamo un social, non vediamo le notizie a caso. Ci sono dei programmi speciali, chiamati algoritmi, che decidono cosa mostrarci per primo. Questi programmi osservano cosa ci piace, su cosa mettiamo "mi piace" e cosa condividiamo. Così scelgono contenuti simili ai nostri interessi. Questo può sembrare comodo, perché troviamo subito cose che ci piacciono. Però c’è anche un rischio: vedere sempre e solo idee uguali alle nostre. In questo modo possiamo dedurre che tutti la pensino come noi e diventare meno disponibili ad ascoltare opinioni diverse. Le fake news approfittano proprio di questo meccanismo. Se una persona crede già a qualcosa, sarà più facile che creda anche a una notizia falsa che conferma la sua idea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Algoritmi e social: chi sceglie davvero le notizie?

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