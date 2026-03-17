Algoritmi e social | chi sceglie davvero le notizie?
Quando si naviga sui social, le notizie che appaiono non sono scelte casualmente. Sono gestite da algoritmi che determinano l’ordine di visualizzazione dei contenuti. Questi programmi analizzano le nostre interazioni e preferenze per decidere cosa mostrare. La selezione delle notizie dipende quindi da processi automatizzati e non da scelte umane dirette.
Quando apriamo un social, non vediamo le notizie a caso. Ci sono dei programmi speciali, chiamati algoritmi, che decidono cosa mostrarci per primo. Questi programmi osservano cosa ci piace, su cosa mettiamo "mi piace" e cosa condividiamo. Così scelgono contenuti simili ai nostri interessi. Questo può sembrare comodo, perché troviamo subito cose che ci piacciono. Però c’è anche un rischio: vedere sempre e solo idee uguali alle nostre. In questo modo possiamo dedurre che tutti la pensino come noi e diventare meno disponibili ad ascoltare opinioni diverse. Le fake news approfittano proprio di questo meccanismo. Se una persona crede già a qualcosa, sarà più facile che creda anche a una notizia falsa che conferma la sua idea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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