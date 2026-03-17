Alessandro Balzarini | In quinta superiore avevo smesso | ero in crisi La convocazione in Nazionale va sempre guadagnata

Alessandro Balzarini, ex studente di quinta superiore, ha parlato della sua esperienza di crisi durante gli studi, sottolineando che la convocazione in Nazionale si conquista sempre con impegno. È stato l’ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, il programma disponibile sul canale YouTube di OA Sport, dove ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera e sulla sua crescita personale.

Alessandro Balzarini è stato l’ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il difensore della AN Brescia si è raccontato a 360°, iniziando ovviamente dal presente che, nel caso dei lombardi, è anche Europa. “Stiamo vivendo una fase di Champions League difficile. Dopotutto siamo in un girone con rivali di altissimo livello. Tutte squadre che vogliono vincere la Coppa. Ad ogni modo il nostro percorso rappresenta un grande insegnamento per me dal punto di vista pallanuotistico e ogni volta cerco di prendere gli spunti più importanti per imparare”. Non solo Champions League con Brescia. Alessandro Balzarini, infatti, ha preso parte ai Campionati Europei con la maglia dell’Italia: “Senza dubbio una prima convocazione che ho vissuto con grande emozione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessandro Balzarini: “In quinta superiore avevo smesso: ero in crisi. La convocazione in Nazionale va sempre guadagnata” Articoli correlati Bernardeschi in nazionale, Gattuso ci pensa: convocazione sempre più probabileFederico Bernardeschi si sta prendendo il Bologna nell’ultimo periodo con il centrocampista offensivo che potrebbe anche tornare in nazionale... Serie B Nazionale: il Dany incamera la quinta sconfitta consecutiva. Latina aggrava la crisi del Consorzio LeonardoConsorzio Leonardo 73 Benacquista Assicurazi 93 CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Molteni 11, Agelucci 13, Regoli 9, Prenga 13, Regoli 9; Mongelli 2,...