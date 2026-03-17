Alessandra Canale, ex annunciatrice Rai, ha raccontato di essere stata dichiarata morta cinque volte, tra errori e malintesi. Recentemente è finita al centro di fake news sulla sua scomparsa, attirando attenzione con il suo stile ironico ed elegante. La giornalista mantiene un tono autoironico e diretto, affrontando le vicende che la riguardano con naturalezza e senza esitazioni.

Alessandra Canale oggi: tra Rai e fake news sulla sua morte. Ironica, elegante e autoironica come sempre. Alessandra Canale, volto storico delle “signorine buonasera” della Rai, torna a raccontarsi in una lunga intervista, tra aneddoti di carriera e episodi surreali della sua vita privata. Il passaggio che più sorprende riguarda però un fenomeno sempre più diffuso: le fake news sulla morte dei personaggi famosi. « Mi hanno dato per morta almeno cinque volte », racconta con leggerezza. «E ogni tanto qualcuno mi chiama con voce preoccupata: “Sei tu? Tutto bene?”». Una situazione che oggi la fa sorridere, ma che racconta bene quanto il web possa amplificare notizie infondate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Alessandra Canale: ‘Mi hanno dato per morta cinque volte’, l’ex annunciatrice Rai tra gaffe e ironia

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