Il 14 marzo è stato diffuso un filmato che mostra Alba Parietti e Giulia Salemi coinvolte in un alterco. La Salemi conduce un podcast in cui sono stati ospitati vari personaggi dello spettacolo e altri settori. Durante uno degli episodi, tra le due sono nate discussioni che sono state successivamente pubblicate online. La questione ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Il 14 marzo è stato pubblicato un filmato dove abbiamo visto Alba Parietti e Giulia Salemi litigare: il podcast, condotto dalla Salemi, ha ospitato in passato diversi volti noti dello spettacolo e non solo. Così, la “sfuriata” di Alba Parietti non è passata inosservata, anzi: ha abbandonato l’intervista, dopo aver detto che “voi ragazzine che non avete mai avuto. siete convinte che la gente sia a vostra disposizione. (.) Impara l’educazione”. Ma è andata realmente così? Sin da subito c’è chi ha avanzato l’ipotesi di una gag. E la verità non si è allontanata poi molto dalla realtà. La verità sulla lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti. Segreto svelato: il 16 marzo è stata pubblicata la puntata integrale del podcast condotto da Giulia Salemi – Non lo faccio x moda – dove l’accaduto della clip ha trovato una spiegazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alba Parietti e Giulia Salemi, la verità sulla lite: “Trovo io una scusa”

Articoli correlati

Leggi anche: Lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti: “Impara l’educazione”

Leggi anche: Alba Parietti abbandona il podcast di Giulia Salemi: lite vera o scena studiata?

Contenuti e approfondimenti su Alba Parietti

Temi più discussi: Alba Parietti, la lite con Giulia Salemi prima di abbandonare il podcast: Impara l'educazione | Il video; Lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti: Impara l’educazione; Giulia Salemi e Alba Parietti, lite furiosa e la showgirl pianta in asso l'influencer (VIDEO); La lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti era uno scherzo, la spiegazione: Voglio fare share.

Il finto litigio tra Giulia Salemi e Alba Parietti divide i fanIl trailer del podcast Non Lo Faccio X Moda ha mostrato una discussione che si è rivelata pianificata: cosa è successo dietro le quinte ... notizie.it

Alba Parietti e Giulia Salemi, la verità sulla lite: Trovo io una scusaLa verità sulla lite tra Alba Parietti e Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio x moda: una messinscena per lo share ... dilei.it

#GiuliaSalemi conferma si trattasse di una gag quella tra lei e #AlbaParietti. Vi abbiamo raccontato già (trovate il post in pagina) della partecipazione di Alba Parietti al podcast di Giulia Salemi #Nonlofaccioxmoda dove la Parietti si era alzata per andarsene da - facebook.com facebook

Vista la prima puntata di #nlfxm e devo dire molto bella e interessante. Giulia molto brava e Alba Parietti schietta e pungente #prelemi lang:it x.com