Al Cinema Pecci domani sera sarà proiettato Barry Lyndon, il film di Stanley Kubrick con Ryan O’Neal, Marisa Berenson e Patrick Magee. La rassegna Classici Restaurati presenta un nuovo appuntamento con un classico del cinema. La pellicola sarà visibile in versione restaurata, offrendo agli spettatori l’opportunità di rivivere un capolavoro del regista statunitense. La proiezione si inserisce nel calendario delle serate dedicate ai film restaurati.

Al Cinema Pecci domani sera un altro capolavoro da non perdere per la rassegna Classici Restaurati: Barry Lyndon di Stanley Kubrick, con Ryan O’Neal (foto), Marisa Berenson e Patrick Magee. Sarà proiettato alle 20.30 in lingua originale e sottotitoli in italiano alle 20.30 ed è un film magnifico, da vedere e rivedere sul grande schermo. Barry Lyndon nel 1976 vinse quattro premi Oscar per la miglior scenografia, i costumi, la direzione musicale e per la miglior composizione musicale orginale. Per poter filmare ‘a lume di candela’ Kubrick utilizzò tre speciali ottiche che aveva acquistato dalla Nasa un decennio prima: l’agenzia spaziale le aveva commissionato all’azienda tedesca Zeiss per le missioni sulla Luna per fotografarne la faccia non illuminata dal sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Pecci Barry Lyndon. E ricordi pratesi

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