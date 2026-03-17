Al Mimit si tiene una mostra che ripercorre ottant’anni di storia industriale italiana, concentrandosi sul ruolo dei manager nel tempo. L’esposizione evidenzia come molte imprese attuali siano poco preparate a competere a livello internazionale. La mostra mette in luce le trasformazioni nel settore industriale e il ruolo di chi ha guidato le aziende nel corso degli anni. La presenza di manager storici non è più visibile nel panorama attuale.

Energia, maxi piano da 507 mln: 200 impianti solari in tutta Italia. Bei guida l’operazione “In cosa posso esserti utile?”, Raffaele Gaito firma guida razionale a IA Ottant’anni di industria italiana raccontati attraverso il ruolo dei manager, ma con uno sguardo diretto sul presente: troppo poche imprese sono davvero strutturate per competere. È questo il punto centrale emerso all’inaugurazione della mostra “80 anni di eccellenze industriali”, promossa da Federmanager e ospitata al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) alla presenza del ministro Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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