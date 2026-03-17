Al Mimit in mostra il miracolo industriale italiano Ma quei manager non ci sono più
Al Mimit si tiene una mostra che ripercorre ottant’anni di storia industriale italiana, concentrandosi sul ruolo dei manager nel tempo. L’esposizione evidenzia come molte imprese attuali siano poco preparate a competere a livello internazionale. La mostra mette in luce le trasformazioni nel settore industriale e il ruolo di chi ha guidato le aziende nel corso degli anni. La presenza di manager storici non è più visibile nel panorama attuale.
Energia, maxi piano da 507 mln: 200 impianti solari in tutta Italia. Bei guida l’operazione “In cosa posso esserti utile?”, Raffaele Gaito firma guida razionale a IA Ottant’anni di industria italiana raccontati attraverso il ruolo dei manager, ma con uno sguardo diretto sul presente: troppo poche imprese sono davvero strutturate per competere. È questo il punto centrale emerso all’inaugurazione della mostra “80 anni di eccellenze industriali”, promossa da Federmanager e ospitata al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) alla presenza del ministro Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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