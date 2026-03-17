AIL Benevento ODV Sezione Stefania Mottola tornano le uova della ricerca

La sezione beneventana dell’AIL “Stefania Mottola” ha annunciato il ritorno delle uova di Pasqua solidali. Dentro ogni confezione non ci sono solo dolci, ma anche un contributo destinato alla ricerca scientifica, al finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e al supporto dei Centri Ematologici in Italia. La vendita delle uova rappresenta un modo per sostenere iniziative a favore della lotta alle malattie ematologiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno per gli studi scientifici in tutta Italia, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e il supporto ai Centri Ematologici. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti da realizzare. Per continuare a far crescere la Ricerca il 20, 21 e 22 marzo scegliendo le Uova di Pasqua AIL, con un contributo minimo di 15 euro, si sosterrà la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma portando aiuto a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia, è grazie al lavoro di AIL e al sostegno realizzato con le campagne per la raccolta fondi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - AIL Benevento ODV Sezione “Stefania Mottola”, tornano le uova della ricerca Articoli correlati Nasce Nuovi Orizzonti a Benevento, la sezione della Guardia Forestale OdvTempo di lettura: < 1 minutoUna nuova realtà territoriale che porta l’intrattenimento musicale, ricreativo, artistico e culturale all’interno delle... Le uova di Pasqua AIL tornano a Catania e provincia dal 20 al 22 marzoUn gesto semplice, un uovo di cioccolato, può trasformarsi in una concreta speranza di vita. Una raccolta di contenuti su Stefania Mottola Argomenti discussi: Arpaise (BN). Solidarietà e ricerca domenica con la Pro Loco 'Generoso Papa' e le Uova di Pasqua AIL. Torna l'appuntamento con la solidarietà: ecco le uova di Pasqua AILIl 20. 21 e 22 marzo ... msn.com Ricerca e solidarietà, torna «Fitwalking for Ail»Domenica 29 settembre alle 9 presso la Villa Comunale di Benevento vappuntamento con «Fitwalking for Ail 2024», camminata solidale non competitiva organizzata al fine di sostenere i progetti in favore ... ilmattino.it