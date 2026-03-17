ai cantanti lirici servono occasioni

Un evento culturale di rilievo si svolge nella città, offrendo ai cantanti lirici l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico. L’iniziativa mira anche a supportare i giovani talenti della musica classica, creando uno spazio dedicato alle loro performance. La serata rappresenta un momento di incontro tra artisti emergenti e appassionati, contribuendo alla vita artistica locale.

Un appuntamento culturale importante per la città e un’occasione concreta per sostenere i giovani talenti della lirica. Con queste parole è stata presentata la quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico dedicato a Giuditta Pasta. Ad aprire la conferenza stampa è stata l’assessore alla cultura Cornelia Proserpio, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la città e per il mondo della musica lirica. Un intervento in cui non è mancato un riferimento all’attualità culturale internazionale, con la polemica nata dopo alcune dichiarazioni dell’attore Timothée Chalamet sul rapporto tra i giovani e l’opera. Proprio partendo da questo tema, l’assessore ha voluto ribadire come la realtà sia diversa da quella raccontata da alcune polemiche mediatiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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