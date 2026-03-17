Agricoltura e sfida climatica Giansanti al Carbon Farming Summit

Al Carbon Farming Summit di Padova, il presidente di Confagricoltura ha sottolineato la necessità di un mercato del carbonio più equilibrato in Europa, rivolgendosi ai rappresentanti delle istituzioni e agli operatori del settore agricolo. L'incontro si è concentrato sulle sfide legate alla lotta ai cambiamenti climatici e all'adattamento delle pratiche agricole alle nuove esigenze ambientali.

Al Carbon Farming Summit di Padova, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti richiama l’Europa a un mercato del carbonio più equilibrato. PADOVA – “Il Carbon Farming è una grande opportunità, ma non può ricadere solo sulle spalle degli agricoltori”. Con queste parole Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, ha aperto il suo intervento all’ European Carbon Farming Summit, il più importante appuntamento europeo dedicato alle pratiche agricole per l’assorbimento della CO?. L’evento, che riunisce oltre 700 partecipanti tra agricoltori, ricercatori, imprese e decisori politici, si svolge a Padova dal 17 al 19 marzo. Per la prima volta l’Italia – e il Veneto in particolare – ospita questo summit internazionale, co-organizzato da Confagricoltura Veneto con il supporto di Veneto Agricoltura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Agricoltura e sfida climatica, Giansanti al Carbon Farming Summit Articoli correlati Faro sul “carbon farming“: "Opportunità da sfruttare"Il “carbon farming”, ossia la “coltivazione del carbonio”, non è una scorciatoia né una soluzione immediata, ma un terreno di confronto necessario in... Sostenibilità: Inail, conferenza di presentazione del master sul Carbon farming(Adnkronos) – La sala del Parlamentino della sede storica dell’Inail – in via IV Novembre 144 – ospita mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 16. Una selezione di notizie su Carbon Farming Summit Argomenti discussi: Agricoltura e sfida climatica, evento a Padova. Radica protagonista all’European Carbon Farming Summit 2026 nell’era della certificazioneLa climate?tech pugliese Radica porta al Summit la piattaforma che trasforma i dati agricoli in crediti di carbonio verificati. btboresette.com «Carbonio, sostenere la filiera e condividere le responsabilità»PADOVA «Il Carbon Farming rappresenta una grande opportunità per riconoscere e valorizzare il contributo degli agricoltori alla lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, l’obiettivo dev’essere quello ... corrieredellacalabria.it