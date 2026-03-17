Agricoltura 7 milioni di euro per la promozione dei prodotti di qualità

Un bando dedicato alla promozione dei prodotti di qualità nel settore agricolo siciliano mette a disposizione sette milioni di euro, coprendo fino al 70% dei costi. L’obiettivo è avviare campagne di informazione e promozione delle eccellenze agroalimentari dell’isola rivolte ai consumatori dell’Unione Europea. La misura mira a valorizzare le produzioni locali attraverso iniziative di comunicazione e marketing.

Avviare attività di informazione e promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane presso i consumatori dell'Unione Europea: è questo l'obiettivo del bando 'Promozione dei prodotti di qualità (intervento SRG10) che mette a disposizione sette milioni di euro e copre fino al 70%, del costo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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