Afghanistan i talebani accusano il Pakistan | Ha bombardato un ospedale uccidendo 400 persone

I talebani hanno accusato il Pakistan di aver bombardato un ospedale nel centro di Kabul, causando almeno 400 morti e 200 feriti. L’attacco sarebbe avvenuto ieri con l’uso dell’aviazione pakistana. La notizia è stata diffusa dai rappresentanti dei talebani, che hanno fornito il bilancio provvisorio delle vittime. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalle autorità pakistane.

Roma, 17 marzo 2026 - Almeno 400 morti e 200 feriti è il bilancio provvisorio del bombardamento ieri di un ospedale nel centro di Kabul da parte dell’aviazione pakista na, hano denunciato i talebani. Islamabad ha però negato di aver colpito la struttura medica Omid, che ospitava 2.000 persone per la cura delle tossicodipendenze nella capitale afghana, ma proprio in quel momento erano in corso un raid di rappresaglia delle forze pakistane contro i talebani. Afghan firefighters douse flames at the site after Pakistani airstrikes hit the Secondary Rehabilitation Services Centre in Kabul on March 17, 2026. Heavy casualties were feared on March 17 after Afghanistan accused Pakistan of hitting a treatment centre for drug addicts in the capital, Kabul, and killing civilians. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Afghanistan, i talebani accusano il Pakistan: “Ha bombardato un ospedale uccidendo 400 persone” Articoli correlati Afghanistan, è guerra col Pakistan: bombardato ospedale Kabul con oltre 400 morti ma Islamabad negaIl bombardamento è solo l’ultimo di una serie di scontri tra i due Paesi confinanti, ormai in guerra aperta. Il Pakistan ha nuovamente bombardato l’AfghanistanQuesta mattina, le autorità talebane hanno riferito di nuovi raid aerei effettuati dal Pakistan su Kabul e su altre zone dell’Afghanistan, che hanno... Altri aggiornamenti su Afghanistan i talebani accusano il... Temi più discussi: Afghanistan: raid su Kabul, i talebani accusano di nuovo il Pakistan; Pakistan. Crescono le tensioni con l’Afghanistan, ormai è guerra al confine; Resistenza silenziosa: le donne che mantengono vivo il futuro dell’Afghanistan; Bombardato un ospedale di Kabul, 400 morti. Afghanistan, i talebani accusano il Pakistan: Ha bombardato un ospedale uccidendo 400 personeLe forze pakistane avrebbero colpito la struttura medica Omid nel centro della capitale durante una rappresaglia. Il ministero dell'Informazione del Pakistan ha negato: Raid aerei di precisione ... quotidiano.net Afghanistan, è guerra col Pakistan: bombardato ospedale Kabul con oltre 400 morti ma Islamabad negaIl bombardamento è solo l’ultimo di una serie di scontri tra i due Paesi confinanti, ormai in guerra aperta. I talebani accusano Islamabad di aver colpito l’ospedale ma il Pakistan nega che i suoi att ... fanpage.it #Afghanistan Il governo dei Talebani denuncia almeno 400 morti e 250 feriti nell'attacco aereo contro una clinica di Kabul compiuto dalle forze Pakistane. Secondo Islamabad l'obiettivo erano "installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo". - facebook.com facebook Raid del Pakistan in Afghanistan. La denuncia dei talebani: "Colpito un ospedale, ci sono 400 morti" x.com