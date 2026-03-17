Affari Tuoi dice no a 100.000 € e stravince | la scelta audace premia Ludovica

Ludovica ha deciso di rifiutare un'offerta di 100.000 euro dopo 23 puntate di gioco e ha portato a casa il montepremi completo. La sua scelta audace ha sorpreso i presenti e ha cambiato il risultato finale del programma televisivo. La concorrente ha preferito scommettere sulla propria intuizione, lasciando gli spettatori senza parole.

Ha dovuto aspettare, resistere, crederci fino in fondo per ben 23 puntate. Poi, finalmente, è arrivato il suo momento: un finale che sembra uscito da una favola, quello di Ludovica da Roma. La puntata del 17 marzo di Affari Tuoi si è trasformata in un piccolo romanzo pieno di tensione, speranza e colpi di scena. Dopo la vittoria della friulana Leila, capace di seguire l’intuito e portare a casa 50.000 euro, è stata la volta di Ludovica, con la fortuna pronta a bussare alla sua porta. Ha giocato le sue carte con lucidità, ritrovandosi in un finale tutto rosso. E pensare che l’inizio aveva raccontato tutt’altra storia, quasi come se tutto volesse portarla verso un epilogo amaro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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