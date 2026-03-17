Affari clan | il carcere ferma davvero il potere mafioso?

Nonostante le detenzioni, i membri di alcuni clan mafiosi continuano a mantenere il controllo delle loro attività dal carcere. Le indagini e le inchieste mostrano che, in diversi casi, le organizzazioni criminali riescono a operare indisturbate, orchestrando affari e decisioni cruciali senza interrompere i loro legami con l’esterno. La presenza di leader detenuti non sembra arrestare completamente le reti di potere.

Quando il carcere diventa un ufficio: la verità che nessuno vuole guardare. I clan continuano a gestire i loro affari dal carcere. Sì, dal carcere. Da quelle celle che dovrebbero spezzare il potere mafioso e invece lo tengono in vita, lo proteggono, lo alimentano. È quello che emerge dalle indagini della DDA di Catanzaro: i boss di Isola Capo Rizzuto impartivano ordini, coordinavano attività, decidevano strategie come se fossero seduti alla scrivania, non dietro le sbarre. E allora la domanda arriva da sola, secca, inevitabile: se il carcere non spezza il potere mafioso, a cosa serve? Perché qui non parliamo di un episodio. Parliamo di un sistema che permette ai clan di continuare a fare affari clan come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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